«Единая Россия» приостановила членство второго челябинского главы из-за уголовного дела

Челябинский единоросс временно исключен из партии из-за уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президиум челябинского регионального политсовета «Единой России» приостановил членство в партии главы Кизильского района Александра Селезнева. Такое решение принято в связи с возбуждение в его отношении уголовного дела и действует до конца уголовного преследования, сообщил «URA.RU» лидер областной ячейки «ЕР» Владимир Мякуш.

«Согласно уставу партии, членство приостановлено на основании факта возбуждения уголовного дела», — подчеркнул Мякуш.

На Александра Селезнева, избравшегося главой в 2016 году, завели уголовное дело по ч.1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование предпринимательской деятельности) по заявлению бизнесмена Александра Долгова. Коммерсант пожаловался силовикам, что чиновник из-за личного конфликта осушил арендованный им пруд и тем самым разрушил рыболовный бизнес.

На том же заседании президиума регионального политсовета «ЕР» было приостановлено членство в партии мэра Чебаркуля Сергея Ковригина, арестованного по уголовному делу о получении взятки. Местное отделение партии отказалось принимать такое решение.