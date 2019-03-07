С предприятия челябинского экс-министра и бывшего сенатора ХМАО увольняют сотрудников

Сотрудники ГОКа получили уведомления об увольнении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники горно-обогатительного комбината в Миассе, против которого выступили власти Челябинской области и жители города, получили уведомления об увольнении. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.

Предприятие, собственниками которого экс-министр промышленности Челябинской области Валерий Прудской и бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов, прекратит свою работу в течение двух месяцев. «По сути, работы уже свернуты, сейчас будет консервация. Обещают, что выплатят все по закону. Народу немного, всего несколько десятков человек работало. Вокруг площадки оставят охрану», — рассказал источник. Накануне в мэрии Миасса состоялось заседание общественной палаты города, где еще раз было заявлено, что ГОК строить не будут.

Земля, которая закреплена за ООО «Круглогорский ГОК», имеет статус земель сельхозназначения. Никаких работ, связанных с промышленной разработкой, здесь вести не имеют права. Но работники ГОКа начали готовить площадку, завезли тяжелую технику и стали рыть землю. Из-за этого мэрия Миасса разорвала инвестсоглашение с руководством ГОКа. Потребовал прекратить работы и челябинский губернатор Борис Дубровский.

2 марта у здания мэрии Миасса состоялся митинг против строительства ГОКа, в акции приняли участие более тысячи человек.