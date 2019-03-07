Народный избранник причислил миллионы бюджетников к «тунеядцам и алкашам»

Согласно логике волгоградского депутата, санитарки в больницах — это тоже тунеядцы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Пенсии в размере восьми тысяч рублей в России получают многие работники бюджетной сферы, а также те, кто ухаживал за детьми-инвалидами. При этом речь не идет об «алкашах» и «тунеядцах». Так «URA.RU» прокомментировал скандальное заявление волгоградского депутата Гасана Набиева ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор экономических наук Сергей Смирнов.

«Это очень странное заявление, ведь такую небольшую пенсию у нас получают миллионы сотрудников бюджетной сферы и технические работники, например, санитарки в больницах, уборщицы. Они всю жизнь честно отработали и не виноваты в том, что им платили такие низкие зарплаты», — пояснил Смирнов. Эксперт также отметил, что примерно на таком же уровне находятся и социальные пенсии — зачастую их получают женщины, которые ухаживали за детьми-инвалидами и не могли полноценно работать. «Но назвать их тунеядцами у меня их язык не повернется. Да и вообще „алкаши“, о которых говорит депутат, чаще всего до пенсионного возраста просто не доживают», — сказал собеседник агентства.

Накануне депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасан Набиев заявил, что малоимущие пенсионеры сами виноваты в пенсиях в восемь тысяч рублей, потому как во время своей молодости они были «тунеядцами и алкашами». Он заявил, что «у рабочих, которые работали у станка сварщиками, слесарями, не такие пенсии».