Челябинцы уже не знают, как заставить власти вывезти снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска пошли на крайние меры, чтобы привлечь внимание властей к уборке улиц от снега. Они написали красными буквами на большом сугробе фамилию оппозиционного блогера Алексея Навального, передает корреспондент «URA.RU».

Фото этой акции опубликованы в паблике chelyabinsk_podsmotreno в Instagram. Они сопровождены подписью: «Крайние меры, так сказать». Автором указан Михаил Новак. Фотографии за несколько часов собрали сотни лайков. Один из горожан в комментариях предложил указать принадлежность сугроба новому мэру Челябинска Владимиру Елистратову. «Ну, и при чем тут Навальный? Надо было писать „Елистратовский подарок“», — считает челябинец под ником danillanovenko.

Фото: chelyabinsk_podsmotreno, в Instagram

Уборка Челябинска от снега является главной проблемой властей и причиной недовольства горожан уже несколько лет. Из-за этого появился мем «Тефтелевы кучи» в честь бывшего главы Евгения Тефтелева, перебравшегося на пост вице-губернатора прошлой осенью.

Не может справиться с проблемой и новый мэр. На аппаратном совещании в понедельник Владимир Елистратов поинтересовался у глав районов, как обстоит дело с вывозом снега, а затем мягко пожурил их и подрядчиков. «У нас предпраздничная неделя. Давайте маленький посильный подарок нашим женщинам сделаем», — попросил Владимир Елистратов, подразумевая вывоз снега.