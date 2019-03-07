Оленевода, погибшего в ямальской тундре, нашел его брат

Тело оленевода Николая Хоротэтто, погибшего в ямальской тундре 4 марта, нашел его брат. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал его дальний родственник Ейко Сэротетто.
«Они с одного места перекочевывали. У них было три чума: Николая Хоротэтто, его младшего брата и отца. Он (Николай, — прим. ред.) вечером поехал за соляркой на буровую скважину, а на следующее утро младший брат поехал туда же, где обнаружил его в окровавленной одежде», — рассказал собеседник агентства. По его словам, погибший был спокойным и неконфликтным человеком.
По информации СМИ, окружное управление СКР уже начало доследственную проверку. Получить комментарий в ведомстве агентству не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.