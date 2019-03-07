06 марта 2019
05 марта 2019

Оленевода, погибшего в ямальской тундре, нашел его брат

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 19:30
Размер текста
-
17
+
Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , снегоход, зима
Тело нашли в санях в окровавленной одеждеФото: Алексей Андронов © URA.RU

Тело оленевода Николая Хоротэтто, погибшего в ямальской тундре 4 марта, нашел его брат. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал его дальний родственник Ейко Сэротетто.

«Они с одного места перекочевывали. У них было три чума: Николая Хоротэтто, его младшего брата и отца. Он (Николай, — прим. ред.) вечером поехал за соляркой на буровую скважину, а на следующее утро младший брат поехал туда же, где обнаружил его в окровавленной одежде», — рассказал собеседник агентства. По его словам, погибший был спокойным и неконфликтным человеком.

По информации СМИ, окружное управление СКР уже начало доследственную проверку. Получить комментарий в ведомстве агентству не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...