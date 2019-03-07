Фото полуобнаженного учителя вызвали много споров Фото: скриншот видео tok_media, Instagram

Интернет-пользователей возмутили снимки с голым торсом учителя из Перми. 27-летний преподаватель Вячеслав Посох выложил эти фото в Instagram.

Снимки учителя английского опубликовало на странице в Instagram издание tok_media. На кадрах преподаватель, находящийся в отличной физической форме, позирует голым по пояс, а также снимается в тренажерном зале. О молодом человеке известно, что он учился в Австралии и вернулся преподавать в родную школу в Перми.

Некоторых пользователей восхитили фото. «Ого, даже я захотела учить английский», — написала kreativmebelminsk. Другие назвали поведение учителя «развратным» и потребовали его уволить. «То есть учительниц от работы за фото в купальнике в соцсети мы отстраняем, а это норм», — удивилась toropyzhka, «Думаю, обоим полам неприлично выставлять голые тела на показ», — добавила lenochkarakh, «Почему он одевается, как стриптизер?» — задался вопросом jeyson_staithem.

В министерстве образования Пермского края «URA.RU» пояснили, что санкций к учителю применять не будут. «Ничего против купальников и замечательного Посоха мы не имеем. Парень ходит в зал, спортивный, является примером, ориентиром для подрастающего поколения. Недавно стал победителем конкурса „Мужчина в образовании“. Он абсолютно адекватный, эрудированный человек, а не зазнавшийся красавчик. Ему даже дико такое внимание к его персоне», — пояснила пресс-секретарь министерства Ксения Хромко. «Не хочется, чтобы на молодых учителей оказывали давление, хотим чтобы эти кадры работали. Не будем никакие санкции применять, никакого плохого подтекста в этом нет», — добавила представитель регионального минобра.

Ранее учительница из Омска была уволена за фотосессию в купальнике в соцсетях. После чего педагоги выложили «горячие» фото в поддержку учительницы, уволенной за снимки в купальнике plus-size.