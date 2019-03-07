07 марта 2019
06 марта 2019

В Екатеринбурге упала часть стены многоэтажки. Кирпичи рухнули на машины. ФОТО

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 17:09
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Кирпичи повредили припаркованные машиныФото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге с наружной стены 15-го этажа жилого дома на улице Юмашева обрушился облицовочный кирпич. В результате серьезно пострадали припаркованные у многоэтажки машины.

«Площадь обрушения составила два квадратных метра. В результате происшествия пострадавших среди людей нет, повреждены два автомобиля. Территория оцеплена сотрудниками полиции. К месту происшествия выезжала оперативная группа МЧС», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Причина ЧП пока не установлена. Сейчас представители управляющей компании и администрации района убирают остатки кирпичной кладки со стены на месте обрушения.

Фото: охранное предприятие «Сова»
Фото: охранное предприятие «Сова»

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