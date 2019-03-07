07 марта 2019
06 марта 2019

Прокуратура нашла фальшивый диплом у фаворита челябинских выборов. Благодаря подделке он получал надбавку к зарплате

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 20:55
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Заседание коллегии Генеральной Прокуратуры РФ с участием Генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Москва, закон, работники прокуратуры, прокурор
Прокуратура нашла поддельный диплом у кандидата в депутаты ЗлатоустаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура Златоуста, третьего по величине города Челябинской области, выявила поддельный диплом о высшем образовании у кандидата в депутаты горсобрания от «Единой России» Ивана Козлова. Уголовное дело пока не возбуждено. Однако в суд подан иск о взыскании с него 37 тыс. рублей, которые он получил в качестве надбавки к зарплате благодаря фиктивным документам, сообщил «URA.RU» прокурор города Евгений Шумихин.

«При трудоустройстве [тренером спортшколы] Козлов представил копию диплома о высшем образовании. Благодаря этому он получил 37 тыс. рублей в качестве надбавки к зарплате. В суд подан гражданский иск о взыскании с него этой суммы. Сам он готов ее выплатить. Вопрос об уголовном преследовании еще не решался», — сказал прокурор.

В Златоусте 17 марта пройдут довыборы депутата горсобрания вместо сложившего полномочия и принявшего израильское гражданство бизнесмена Марата Ахметгалина. Зарегистрировано девять кандидатов. В избирательную комиссию Иван Козлов представил свой единственный документ об образовании — диплом об окончании Златоустовского индустриального техникума им. П.П. Аносова.

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