Прокуратура нашла поддельный диплом у кандидата в депутаты Златоуста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура Златоуста, третьего по величине города Челябинской области, выявила поддельный диплом о высшем образовании у кандидата в депутаты горсобрания от «Единой России» Ивана Козлова. Уголовное дело пока не возбуждено. Однако в суд подан иск о взыскании с него 37 тыс. рублей, которые он получил в качестве надбавки к зарплате благодаря фиктивным документам, сообщил «URA.RU» прокурор города Евгений Шумихин.

«При трудоустройстве [тренером спортшколы] Козлов представил копию диплома о высшем образовании. Благодаря этому он получил 37 тыс. рублей в качестве надбавки к зарплате. В суд подан гражданский иск о взыскании с него этой суммы. Сам он готов ее выплатить. Вопрос об уголовном преследовании еще не решался», — сказал прокурор.

В Златоусте 17 марта пройдут довыборы депутата горсобрания вместо сложившего полномочия и принявшего израильское гражданство бизнесмена Марата Ахметгалина. Зарегистрировано девять кандидатов. В избирательную комиссию Иван Козлов представил свой единственный документ об образовании — диплом об окончании Златоустовского индустриального техникума им. П.П. Аносова.