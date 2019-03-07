06 марта 2019
05 марта 2019

Ямальский депутат под подпиской о невыезде похвастался тем, как решает проблемы избирателей в Skype

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 18:28
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы Ноябрьск, камыш владислав, крюков павел
Находясь в Петербурге под подпиской о невыезде, депутат смог провести два приема гражданФото: Максим Егоров © URA.RU

Депутат Заксобрания Ямала Павел Крюков, который с 2017 года находится под следствием и подпиской о невыезде из Санкт-Петербурга, рассказал об эффективности работы с избирателями в приложении Skype. О взаимодействии с гражданами парламентарий сообщил в отчете о работе в 2018 году, который был опубликован на официальном сайте окружного Заксобрания.

«Мной было проведено два приема граждан по личным вопросам, на которых принято 11 граждан. Также в мой адрес поступило пять письменных обращений. Помимо личного общения с гражданами, веду работу с избирателями в рамках видео-конференц-связи, также провожу приемы посредством программы „Скайп“. Это эффективная форма работы, предоставляющая возможность выслушать личные вопросы и проблемы земляков и решить их оперативно», — отметил депутат. Также он сообщил, что, несмотря на отсутствие на заседаниях комитета по промышленности природопользованию и экологии, «вносил замечания, предложения и поправки в рассматриваемые законопроекты».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Крюкову отказали в посещении заседания парламента, где ямальский губернатор Дмитрий Артюхов выступит с первым ежегодным докладом. До этого ему уже не разрешали посетить первое заседание осенней сессии.

Павел Крюков был задержан в 2017 году по подозрению в коммерческом подкупе, мошенничестве и выводе порядка 58 миллионов рублей. Оба уголовных дела еще расследуются. В связи с уголовными делами членство в «Единой России» Павла Крюкова было приостановлено, но мандат депутата Заксобрания он не сдал.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...