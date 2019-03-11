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Губернатор проверит, как в Челябинске будут бороться со смогом

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 08:55
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Поездка Бориса Дубровского в сквер Плодушка. Челябинск, дубровский борис, жест рукой
Борис Дубровский проверит, как в Челябинске ловят загрязнителей воздухаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Проблемы экологии в Челябинске

Губернатор Борис Дубровский в понедельник проверит, как работает система мониторинга состояния воздуха в Челябинске, где проблема экологии является одной из главных. Глава региона посетит автоматизированный стационарный пост наблюдения, купленный по его инициативе и установленный на территории ГКБ№3, сообщили «URA.RU» в правительстве Южного Урала.

Дубровский в прошлом году распорядился выделить из областного бюджета 32 млн рублей на приобретение двух дополнительных автоматизированных стационарных постов наблюдения за качеством воздуха в Тракторозаводском и Советском районах. Они усилят систему из действующих восьми таких постов Росгидромета.

С приобретением таких установок в Челябинске началась реализация пилотного проекта по созданию единой системы мониторинга состояния воздуха и информационной системы, куда войдут посты Росгидромета, областных властей и предприятий. Это позволит оперативно реагировать на выбросы вредных веществ, подчеркнули в правительстве области.

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