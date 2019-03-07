МВД составило список «собак-убийц»

Министерство внутренних дел РФ составило список потенциально опасных пород собак в дополнение к закону об ответственном обращении с животными. Документ опубликован на портале правовой информации, сообщается на сайте МВД.
В перечень потенциально опасных собак вошли 69 пород, «обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли». Речь в документе идет о шарпеях, мастифах, бультерьерах, стаффордширских терьерах, американских и бразильских бульдогах, восточно-европейских, немецких, кавказских и южнорусских овчарках, питбультерьерах, доберманах, ротвейлерах и других, уточняет «Национальная служба новостей».
В ведомстве отметили, что по закону выгул таких животных без намордника и поводка запрещен. Содержать их можно только на огороженной территории, а о нахождении потенциально опасных собак должна сообщать табличка на входе.
Отметим, в прошлом году жительницу Подмосковья загрызли собственные питомцы. Два пса бойцовских пород — бордосские доги напали на хозяйку, и она не смогла от них отбиться, пишет «Утро.ру».