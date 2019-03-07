Климкин: Крым является «худшей версией России», куда переселяют людей с криминальным прошлым

Крым является «худшей версией России», куда переселяют людей с криминальным прошлым. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Павел Климкин.
«Россия не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию. Это намного худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.
Представитель министерства также добавил, что жителей полуострова якобы ежедневно вызывают в ФСБ, чтобы запугать, а из России в Крым переселяют людей, многие из которых имеют криминальное прошлое.
Ранее, как напоминает «Национальная служба новостей», журналистка из Украины Олеся Медведева описала на портале Страна.ua свои впечатления от поездки в Крым. По ее словам, города полуострова сильно интегрировали в Россию. В частности, девушка обратила внимание на хорошо оборудованные пропускные пункты на границе между странами и на отсутствие украинских сотовых операторов.