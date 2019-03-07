07 марта 2019

Климкин: Крым является «худшей версией России», куда переселяют людей с криминальным прошлым

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 23:35
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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Крым является худшей версией России, считает Павел КлимкинФото: Константин Михальчевский © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Крым является «худшей версией России», куда переселяют людей с криминальным прошлым. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Россия не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию. Это намного худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

Представитель министерства также добавил, что жителей полуострова якобы ежедневно вызывают в ФСБ, чтобы запугать, а из России в Крым переселяют людей, многие из которых имеют криминальное прошлое.

Ранее, как напоминает «Национальная служба новостей», журналистка из Украины Олеся Медведева описала на портале Страна.ua свои впечатления от поездки в Крым. По ее словам, города полуострова сильно интегрировали в Россию. В частности, девушка обратила внимание на хорошо оборудованные пропускные пункты на границе между странами и на отсутствие украинских сотовых операторов.

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