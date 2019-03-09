США пообещали Турции «тяжелые последствия» из-за покупки российских С-400

США обещают Туркции последствия из-за российских ракет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соединенные Штаты Америки угрожают Турции «тяжелыми последствиями», если страна решится на покупку российских ракетных систем С-400. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Минобороны США Чарльз Саммерс.

По словам представителя военного ведомства, Анкара столкнется со значительным ухудшением отношений с Вашингтоном по военной линии. «Если Турция возьмёт С-400, это приведёт к серьёзным последствиям с точки зрения наших военных отношений с ней», — цитирует RT Саммерса.

Ранее, напомним, стало известно, что Турция готовится развернуть С-400 в октябре этого года. Сейчас военные решают, в каких регионах лучше всего дислоцировать ракетные установки.