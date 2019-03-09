08 марта 2019

Ветеран войны на Донбассе нашел способ продать Крым США

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 14:50
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Строительство Керченского моста, керченский мост, крымский мост, строительство моста
Бывший участник военного конфликта заявил, что землю можно вернуть с помощью перепродажи Крыма АмерикеФото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
новость из сюжета
Война на Украине

Ветеран боевых действий на востоке Украины Евгений Яранцев нашел способ продать Крым США. Украинец заявил, что если Киев даст сотне бывших бойцов по два гектара земли под Крымским мостом, то граждане страны смогут продать недвижимость американцам и заблокировать движение в этом районе.

«Эти двести гектаров с точки зрения международных законов являются собственностью этих ветеранов, а значит, объектом купли-продажи. Давайте продадим их США?» — передает слова Яранцева РИА «Новости».

Ветеран «антитеррористической операции» (АТО) рассказал, что хозяином Крыма по закону является Киев, а значит, земля принадлежит Украине и страна вправе распоряжаться ей по своему усмотрению.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году. Украина, США и ряд европейских государств считают процесс незаконным.

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