Екатеринбургский цирк остался без оркестра. Тринадцать музыкантов были уволены по соглашению сторон.
«Весь оркестр уволен. За последний год они фактически работали один месяц, выступая только с одной программой», — прокомментировал «URA.RU» ситуацию новый директор цирка Александр Авраменко. По его словам, оркестр будет играть в тех программах, где он необходим, заключая договор гражданско-правовых отношений.
Руководитель оркестра дирижер Борис Важенин рассказал корреспонденту «URA.RU», что новость о грядущем сокращении всего коллектива он получил 3 марта — его пригласили «в кабинет» и сообщили, что цирку «надо подсократиться». «Кампания по сокращению давно идет. Первым попал наш директор, Анатолий Марчевский. Теперь попали мы», — рассказывает экс-дирижер.
8 марта оркестр должен был начать работу над новой программой, но 7 марта из цирка был уволен весь коллектив, включая дирижера. За два часа 13 человек подписали договоры, получили расчет и покинули здание, в котором многие трудились более десяти или двадцати лет. По словам Важенина, руководство аргументировало свое решение тем, что в цирке ближайшие полтора-два года будет проводиться капитальный ремонт.
«Сокращают всех. У них один слесарь, один электрик. Как они будут выживать в таком огромном здании, я не представляю. Затеяли эту игру, ну ради бога», — резюмировал Важенин.
Месяцем ранее, 6 февраля, по статье «грубое нарушение трудовых обязанностей» был уволен директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский. Он руководил учреждением с января 1994 года.