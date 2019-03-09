08 марта 2019
07 марта 2019

Екатеринбургский цирк остался без музыкантов. За два часа уволили 13 человек

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 15:31
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Екатеринбургский цирк на реконструкции, утеплитель, город екатеринбург, екатеринбургский цирк, реконструкция
В один день из цирка были уволены 13 человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Смена власти в екатеринбургском цирке

Екатеринбургский цирк остался без оркестра. Тринадцать музыкантов были уволены по соглашению сторон.

«Весь оркестр уволен. За последний год они фактически работали один месяц, выступая только с одной программой», — прокомментировал «URA.RU» ситуацию новый директор цирка Александр Авраменко. По его словам, оркестр будет играть в тех программах, где он необходим, заключая договор гражданско-правовых отношений.

Руководитель оркестра дирижер Борис Важенин рассказал корреспонденту «URA.RU», что новость о грядущем сокращении всего коллектива он получил 3 марта — его пригласили «в кабинет» и сообщили, что цирку «надо подсократиться». «Кампания по сокращению давно идет. Первым попал наш директор, Анатолий Марчевский. Теперь попали мы», — рассказывает экс-дирижер.

8 марта оркестр должен был начать работу над новой программой, но 7 марта из цирка был уволен весь коллектив, включая дирижера. За два часа 13 человек подписали договоры, получили расчет и покинули здание, в котором многие трудились более десяти или двадцати лет. По словам Важенина, руководство аргументировало свое решение тем, что в цирке ближайшие полтора-два года будет проводиться капитальный ремонт.

«Сокращают всех. У них один слесарь, один электрик. Как они будут выживать в таком огромном здании, я не представляю. Затеяли эту игру, ну ради бога», — резюмировал Важенин.

Месяцем ранее, 6 февраля, по статье «грубое нарушение трудовых обязанностей» был уволен директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский. Он руководил учреждением с января 1994 года.

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