Российские священники не одобрили СМС с извинениями в Прощеное воскресение

Виталий Халевин
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 19:19
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Мощи святого князя Владимира. Тюмень, священник, телефон
Священники предложили заглаживать вину с помощью добрых дел, а не СМСФото: Николай Бастриков © URA.RU

Российские священники с неодобрением отнеслись к СМС-сообщениям с извинениями, которые православные верующие шлют друг другу в Прощеное воскресение. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Митрополит Иларион отметил, что коллективное поздравление или просьба о прощении, разосланные через мессенджеры или по СМС, — это «слишком просто». «Самое трудное — это действительно простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого мы реально обидели», — приводит телеканал 360 слова священника.

Батюшка предложил верующим очиститься, чтобы вступить на путь покаяния. Обиды священник предложил заглаживать не отправкой СМС, а добрыми делами.

Прощеное воскресенье — это последний день перед Великим постом, когда верующие вспоминают изгнание Адама из рая. В этот день людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим их простить.

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