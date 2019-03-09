Российские священники не одобрили СМС с извинениями в Прощеное воскресение

Российские священники с неодобрением отнеслись к СМС-сообщениям с извинениями, которые православные верующие шлют друг другу в Прощеное воскресение. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Митрополит Иларион отметил, что коллективное поздравление или просьба о прощении, разосланные через мессенджеры или по СМС, — это «слишком просто». «Самое трудное — это действительно простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого мы реально обидели», — приводит телеканал 360 слова священника.
Батюшка предложил верующим очиститься, чтобы вступить на путь покаяния. Обиды священник предложил заглаживать не отправкой СМС, а добрыми делами.
Прощеное воскресенье — это последний день перед Великим постом, когда верующие вспоминают изгнание Адама из рая. В этот день людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим их простить.