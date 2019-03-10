Антон Шипулин может стать конкурентом Дмитрия Губерниева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Олимпийский чемпион по биатлону, екатеринбуржец Антон Шипулин дебютировал на «Первом канале» в качестве комментатора чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде. Поддерживали спортсмена в эфире Николай Круглов (4-кратный чемпион мира в эстафетах) и спортивный журналист Дмитрий Терехов. Поклонники отметили, что Антон «фартовый» комментатор.

«Дебют в качестве комментатора на Первом канале! Спасибо коллегам Диме Терехову и Коле Круглову за помощь! Собой доволен не очень, но обещаю работать))) Саню Логинова @aleksandr_loginov с серебром!» — написал Антон Шипулин на своей странице в Instagram.

«Трио комментаторов было позитивным и получилось фартовым! А работать всегда есть над чем!» — подбадривает бывшего спортсмена ekat_vera. «Антон! С дебютом! Репортаж был классным! Первый блин не комом!!!» — оценил venja10. «Бальзам на душу болельщицкому уху! Буду с интересом ждать новых репортажей», — пообещала marina.berk.

Перед спринтерской гонкой у мужчин Антон выступил на телеканале в качестве эксперта, объяснив сложность трассы в Швеции и посулив победу российскому биатлонисту Александру Логинову. «Сильнее переживаю, чем тогда, когда сам бегал», — не скрывал своих эмоций в эфире Антон Шипулин. В итоге россиянин пришел в финишу вторым, оправдав ожидания коллеги. Впрочем, многие поклонники после эфира отметили, что им не хватило участия Антона в самой гонке в качестве спортсмена. Ранее в программе «Вечерний Ургант» Иван Ургант сообщил новость, что Шипулин будет комментировать гонки чемпионата мира по биатлону. В сентябре 2019 года состоятся довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. В кампании собирается принять участие Антон Шипулин.