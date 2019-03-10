Единственный выживший из группы о гибели дятловцев: «Они были обречены»

Если бы не болезнь Юрия Юдина, он мог стать десятым погибшим Фото: архив фонда памяти группы Дятлова

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Единственный выживший из группы Дятлова, Юрий Юдин, озвучил версию причины трагедии, которая произошла в 1959 году с его товарищами. Мужчина не верил официальным версиям и посвятил всю свою жизнь разгадке тайны гибели коллег.

«Мое мнение, что они стали жертвами зачистки, случайно оказались свидетелями каких-то испытаний и, подвергшись отравлению, были обречены на смерть», — цитирует Газета.ру слова Юдина в интервью «Комсомольской правде».

Юдина от трагедии спасла болезнь. Ему пришлось вернуться домой из-за воспаления седалищного нерва. Возвратившись, 1 февраля 1959 года в Свердловске по просьбе руководителя тургруппы Игоря Дятлова Юдин сообщил о продлении похода из-за погодных условий. Позже, 19 февраля Юрий узнал о том, что группа не вернулась из похода. В дальнейшем он участвовал в опознании первых найденных тел.

После окончания института Юдин попал по распределению в Соликамск, где прожил всю оставшуюся жизнь. Работал на заводе и организовал турклуб. В 2016 году Юдин умер от обострения ревмокардита, который он заработал ещё в школе на уборке картофеля.

Ранее СКР навали причину гибели группы Дятлова на перевале. По версии следователей, 9 молодых людей погибли из-за экстремальных условий.