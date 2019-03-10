В сельскохозяйственном кооперативе «Северный» в Соликамске Пермского края массово гибнут коровы. Об этом сообщили в городской группе «ВКонтакте». На кадрах видно, что трупы животных лежат на улице и в помещениях комплекса.
«Каждый день гибнут от голода по 5-10 голов. <…> Заморенных коров бросают везде!!! <…> 90 процентов рабочих уволили без зарплаты», — говорится в сообщении.
Достоверно выяснить, сняты ли данные кадры в СПК «Северный», пока не удалось, однако наличие проблем у предприятия и приезд на место ветеринарной инспекции подтвердил источник «URA.RU». Собеседник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что в начале 2000-х компания содержала две тысячи голов. «Это был колхоз. Потом доли раздали и один из пайщиков — Арсен Эйриян (владелец соликамского мясокомбината и птицефабрики), уговорил всех собственников продать ему доли, наобещав золотые горы. Произошло это в прошлом году», — отметил собеседник агентства.
Источник добавил, что 10 марта на предприятии пройдет проверка ветинспекции. Согласно системе «Контур.Фокус», с мая по июнь в кооперативе пройдет еще три проверки: от администрации Соликамска (земельный контроль и контроль в сфере благоустройства) и регионального Роспотребнадзора. Известно, что ранее прокуратура находила в «Северном» долги по зарплате и налогам.
«URA.RU» пока не удалось взять оперативный комментарий в компании. Связаться с Эйрияном также не удалось. «Материал зарегистрирован. Проводится проверка», — сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.