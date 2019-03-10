В МВД объяснили квитанцию пермяка на два миллиона рублей за коммуналку

Квитанция за коммунальные платежи на два миллиона рублей, выписанная жителю Перми Павлу Шишкову, оказалась ошибочной. Об этом «URA.RU» сообщила пресс-служба отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Установлено, что данная ситуация произошла из-за ошибки сотрудников управляющей компании. Информация о том, что в квартире прописаны четыре тысячи человек, не подтвердилась», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее Шишков, проживающий в двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров, получил счет за оказанные в феврале коммунальные услуги на два миллиона рублей. Оказалось, что управляющая компания, у которой не было базы жильцов, «прописала» вместе с хозяином еще четыре тысячи человек.