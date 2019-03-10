Сотни людей в Москве вышли на митинг против изоляции рунета. Полиция задерживает активистов и отбирает баннеры. ФОТО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 16:22
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Митинг за свободу интернета. Москва
Митинги проходят в Москве, Воронеже и ХабаровскеФото: Владимир Андреев © URA.RU

На проспекте Сахарова в Москве идет митинг за свободный рунет. В акции протеста против закона об изоляции российского сегмента интернета участвуют порядка 800 человек, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

Также акции за свободный интернет проходят в Воронеже и Хабаровске. Уточняется, что митинг против обсуждаемой инициативы согласован с властями. Как сообщает пресс-секретарь Либертарианской партии Соня Блейд в своем Twitter-аккаунте, полиция уже задержала нескольких активистов, раздающих шарики с символикой мероприятия, а также отбирает у участников мероприятия плакаты и баннеры.

12 февраля депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, регламентирующий «устойчивый Рунет». Второе чтение запланировано на середину марта, а окончательное рассмотрение документа пройдет до конца весенней сессии Госдумы. Инициатива подразумевает создание инфраструктуры, которая обеспечит работоспособность интернет-ресурсов России при ее отключении от зарубежных корневых серверов сети Интернет.

Инициативу и ее спешное принятие уже раскритиковал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который считает, что она «затормозит инвестиции в IT в решающий момент по цифровизации России». Так же считают и отраслевые специалисты, заявившие о возможном после принятия закона ухудшении интернет-трафика в России, отмечает ИА FlashSiberia.

Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU
Митинг за свободу интернета. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Митинг за свободу интернета. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU
фото: Cannibalica Twitter
Митинг за свободу интернета. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Митинг за свободу интернета. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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