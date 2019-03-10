На проспекте Сахарова в Москве идет митинг за свободный рунет. В акции протеста против закона об изоляции российского сегмента интернета участвуют порядка 800 человек, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.
Также акции за свободный интернет проходят в Воронеже и Хабаровске. Уточняется, что митинг против обсуждаемой инициативы согласован с властями. Как сообщает пресс-секретарь Либертарианской партии Соня Блейд в своем Twitter-аккаунте, полиция уже задержала нескольких активистов, раздающих шарики с символикой мероприятия, а также отбирает у участников мероприятия плакаты и баннеры.
12 февраля депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, регламентирующий «устойчивый Рунет». Второе чтение запланировано на середину марта, а окончательное рассмотрение документа пройдет до конца весенней сессии Госдумы. Инициатива подразумевает создание инфраструктуры, которая обеспечит работоспособность интернет-ресурсов России при ее отключении от зарубежных корневых серверов сети Интернет.
Инициативу и ее спешное принятие уже раскритиковал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который считает, что она «затормозит инвестиции в IT в решающий момент по цифровизации России». Так же считают и отраслевые специалисты, заявившие о возможном после принятия закона ухудшении интернет-трафика в России, отмечает ИА FlashSiberia.