Полицейские задержали пермяка, жесткого избившего двухлетнего ребенка

Полицейские задержали жителя Перми, который жестоко избил двухлетнего мальчика и четыре часа держал его на балконе. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Мужчина, избивший ребенка, задержан. Находится в отделе полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка», — сказали в пресс-службе.
Ранее житель Перми набросился на малыша с кулаками и выставил на балкон. Поводом для жестокого обращения стало непослушание ребенка. Инцидент произошел 9 марта, когда мама малыша ушла по делам. Спасти ребенка удалось благодаря соседям, которые вызвали полицию. Мальчика отвезли в больницу с сильными побоями и обморожением.