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Полицейские задержали пермяка, жесткого избившего двухлетнего ребенка

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 17:27
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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Мужчина находится в одном из отделов полиции ПермиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские задержали жителя Перми, который жестоко избил двухлетнего мальчика и четыре часа держал его на балконе. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Мужчина, избивший ребенка, задержан. Находится в отделе полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка», — сказали в пресс-службе.

Ранее житель Перми набросился на малыша с кулаками и выставил на балкон. Поводом для жестокого обращения стало непослушание ребенка. Инцидент произошел 9 марта, когда мама малыша ушла по делам. Спасти ребенка удалось благодаря соседям, которые вызвали полицию. Мальчика отвезли в больницу с сильными побоями и обморожением.

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