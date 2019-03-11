Россия вошла в пятерку крупнейших стран-экспортеров оружия

При этом экспорт оружия из России за последние пять лет сократился на 17% Фото: Мионобороны России

Россия вошла в пятерку крупнейших стран-экспортеров вооружения в период с 2014 по 2018 год. Об этом свидетельствует доклад Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

«Как отмечается, в совокупности пять крупнейших экспортёров оружия — США, Россия, Франция, Германия и Китай — с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объёма мирового экспорта вооружений», — передает RT.

Однако, согласно данным доклада, за пять лет экспорт оружия из США увеличился на 29%, в то время как объем продаж России сократилась на 17%. Авторы доклада объясняют это сокращением импорта вооружений Индией и Венесуэлой, сообщает агентство Nation News.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Россия заняла второе место по объему производства оружия по итогам 2017 года. Об этом говорится в другом докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Общая доля продаж оружия десяти российских компаний составила 9,5%.