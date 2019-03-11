10 марта 2019

Компании Ротенберга хотят поручить строительство самой дорогой дороги в России

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 09:19
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Сочи, флаги, олимпийский огонь, велосипедисты, отражение, сочи
Трасса от Сочи до Туапсе обойдется в триллион рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Строительство скоростной автомагистрали вдоль Черноморского побережья Туапсе — Сочи могут доверить компании Аркадия Ротенберга «Мостотрест». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в федеральном правительстве.

По информации издания, трасса станет самой дорогой автомагистралью в стране. На ее строительство потребуется один триллион рублей. Проект новой четырехполосной дороги длиной 80,5 км (Туапсе-Сочи) Росавтодор представил в Минтранс. Она должна разгрузить существующий двухполосный серпантин от Джубги до Сочи, который сильно не справляется с нагрузкой, пробки растягиваются на километры, зачастую движение полностью останавливается.

Генподрядчиком, пишут «Ведомости», планируют сделать компанию «Мостотрест». «Пока это намерения, должен быть конкурс», — пояснил изданию федеральный чиновник. Компания Ротенберга уже построила несколько дорог в Адлере и в Сочи. «Мостотрест» также занимался проектом самого дорогого и протяженного российского моста — Крымского. Движение по переправе длиной 19 километров было запущено весной прошлого года, напоминает ИА FlashSiberia.

Фото: «Ведомости»

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