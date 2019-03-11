«Угрожали и выражались»: челябинских полицейских обвинили в уличном дебоше

В ночь после праздника 8 Марта в Челябинске пьяные полицейские устроили дебош на улице, пристав к прохожему и попытавшись отобрать мобильный телефон у свидетеля произошедшего. Об этом рассказал на своей странице в соцсети общественник Александр Долгушин, проиллюстрировав сообщение видеороликом.
Судя по видео не лучшего качества, двое одетых в форму полицейских, используя силу, «общаются» матом с прохожим. «Будучи одетыми в форменную одежду сотрудников МВД, ввязались в словесную перепалку с прохожим, публично выражались нецензурной бранью, нарушая общественный порядок, а также с немотивированным применением физической силы по отношению к гражданскому лицу», — пишет Долгуушин.
Затем, по словам общественника, они попытались отобрать мобильник у другого горожанина, который снимал сцену на камеру — при этом в адрес свидетеля звучали угрозы. По предположению общественника, речь идет о сотрудниках отдела полиции №4 по Тракторозаводскому району Челябинска.
«Сейчас мы проводим проверку этой информации. В том числе, когда и в каком городе сделаны эти кадры — по видео определить это достаточно сложно», — сообщила корреспонденту «URA.RU» глава пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области Ольга Штерк.