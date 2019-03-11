В Кургане дума объявит о выборах нового главы города

В Кургане 12 марта состоится внеочередное заседание городской думы. Главным вопросом, который будет рассмотрен, станет старт конкурса на выборы главы города, сообщил «URA.RU» информированный источник в правительстве региона. Это положит конец «двуглавой системе» управления городом.
«Я считаю, что одноглавая система более эффективна, потому что один человек должен отвечать за хозяйство и все другие функции. Когда двоеначалие, сложно разобраться, кто за что отвечает, формальные границы разделения полномочий не видны, и иногда это повод переносить ответственность с одного на другого. Теперь такой возможности не будет», — высказал свое мнение социолог Сергей Ширяев.
Как ожидается, претенденты на пост смогут сдать свои документы на конкурс до 25 марта. Компетенцию претендентов оценит конкурсная комиссия, а затем за них проголосуют депутаты. По данным инсайдеров, у действующего руководителя администрации города Андрея Потапова есть все шансы сохранить свой пост. «Он доказал эффективность в текущий зимний период, правильно и адекватно отреагировав на новые повышенные требования врио губернатора Вадима Шумкова», — высказал свое мнение высокопоставленный собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.
Напомним, ранее депутаты Кургана удовлетворили заявление Сергея Руденко, который попросил освободить его от обязанностей главы Кургана и депутата. После этого временно исполняющий обязанности главы Кургана Игорь Прозоров заявил «URA.RU», что планирует исполнять лишь функции, связанные с руководством городской думы.