К расследованию смерти оленевода, труп которого нашли на Ямале, подключилось новое ведомство

Сотрудники следственного отдела по Ямальскому району (ЯНАО) СКР возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство» по факту смерти оленевода в тундре. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного управления СКР.
«Убийство является тяжким преступлением против личности. Им занимается следственный комитет. УМВД ведет сопровождение уголовных дел, они проводят часть оперативно-розыскной деятельности. Уголовное дело расследуется», — отметили в ведомстве. Также в управлении уточнили, что на данный момент подозреваемых по делу нет. «Есть круг лиц, из которых будут устанавливаться очевидцы, свидетели происшествия и поиск подозреваемых», — уточнили в СКР по Ямалу.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 4 марта оленевод Николай Хоротэтто был найден мертвым в ямальской тундре. Тело мужчины нашел его младший брат Андрей. В социальных сетях пользователи поделились мнением, что к происшествию могут иметь отношение сотрудники местного предприятия. Подобную версию в окружном УМВД «URA.RU» не подтвердили. Депутат окружного Заксобрания Эдуард Яунгад инициировал сбор помощи вдове и оставшимся без отца детям.