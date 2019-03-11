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К расследованию смерти оленевода, труп которого нашли на Ямале, подключилось новое ведомство

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 13:06
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Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, сани, кмнс, абориген, ненцы
В управлении уточнили, что на данный момент в деле нет подозреваемыхФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сотрудники следственного отдела по Ямальскому району (ЯНАО) СКР возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство» по факту смерти оленевода в тундре. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного управления СКР.

«Убийство является тяжким преступлением против личности. Им занимается следственный комитет. УМВД ведет сопровождение уголовных дел, они проводят часть оперативно-розыскной деятельности. Уголовное дело расследуется», — отметили в ведомстве. Также в управлении уточнили, что на данный момент подозреваемых по делу нет. «Есть круг лиц, из которых будут устанавливаться очевидцы, свидетели происшествия и поиск подозреваемых», — уточнили в СКР по Ямалу.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 4 марта оленевод Николай Хоротэтто был найден мертвым в ямальской тундре. Тело мужчины нашел его младший брат Андрей. В социальных сетях пользователи поделились мнением, что к происшествию могут иметь отношение сотрудники местного предприятия. Подобную версию в окружном УМВД «URA.RU» не подтвердили. Депутат окружного Заксобрания Эдуард Яунгад инициировал сбор помощи вдове и оставшимся без отца детям.

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