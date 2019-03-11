Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на одном из концертов спел песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Видеозапись выступления опубликована на YouTube-канале группы.
Отмечается, что ролик был снят 9 марта на выступлении в элитном поселке Барвиха в Московской области. Шнуров пел под аккомпанемент музыкантов из «Ленинграда». На кадрах видно, что певец не знает наизусть слова песни, поэтому подглядывает в листок.
Некоторые пользователи YouTube отметили, что Шнуров спел лучше, чем Киркоров. «Даже лучше, чем у Киркорова», — написал Александр 1. «Круто, Серега лучший!» — восхитилась Наташа Иванова. «Надо срочно эту песню у Киркорова стырить!!!» — пошутил Артем Васильков. Однако были и те, кто упрекнул музыканта в том, что за деньги он может спеть все, что угодно. «За бабки и Пугачеву споёт», — прокомментировал Виталя Денисов.