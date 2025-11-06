Россиянке навсегда заблокировали Apple ID из-за использования VPN
Из-за использования VPN у девушки исчезли все фото и видео за 10 лет
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Жительнице России Кристине навсегда заблокировали Apple ID за использование VPN. В результате она потеряла доступ к фото и видео, которые собирала более 10 лет. Об этом она сообщила URA.RU.
«В техподдержке помочь не смогли. Все случилось из-за того, что я находилась в России, пользовалась нидерландским VPN, а сам аккаунт был турецким. Apple, видимо, счел это подозрительным» — рассказала Кристина. Раньше проблему можно было решить сбросом пароля.
Кристина решила удалить приложение для видеомонтажа, чтобы освободить место — оно занимало почти 100 ГБ. Но когда попыталась скачать программу заново, на экране появилось сообщение: аккаунт удален. Как и все данные, привязанные к профилю.
Сообщение о блокировке Apple ID
Фото: скриншот от читателя URA.RU
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.