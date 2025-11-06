Россиянке навсегда заблокировали Apple ID из-за использования VPN

Из-за использования VPN у девушки исчезли все фото и видео за 10 лет Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жительнице России Кристине навсегда заблокировали Apple ID за использование VPN. В результате она потеряла доступ к фото и видео, которые собирала более 10 лет. Об этом она сообщила URA.RU.

«В техподдержке помочь не смогли. Все случилось из-за того, что я находилась в России, пользовалась нидерландским VPN, а сам аккаунт был турецким. Apple, видимо, счел это подозрительным» — рассказала Кристина. Раньше проблему можно было решить сбросом пароля.

Кристина решила удалить приложение для видеомонтажа, чтобы освободить место — оно занимало почти 100 ГБ. Но когда попыталась скачать программу заново, на экране появилось сообщение: аккаунт удален. Как и все данные, привязанные к профилю.

Продолжение после рекламы