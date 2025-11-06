Силы ПВО сбили 14 БПЛА за пять часов
06 ноября 2025 в 19:36
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские войска уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами в период с 12:00 до 17:00 мск. Об этом сообщает Минобороны.
