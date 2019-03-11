Директору уральского колледжа грозит уголовное дело после поездок в Турцию и Эмираты

Директору Озерского технического колледжа (ЗАТО Озерск, Челябинская область) грозит стать фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях, возбужденного городским следственным отделом СК, сообщили источники «URA.RU». Поводом стали поездки Елены Валеевой за казенный счет в Турцию и Эмираты, а также «вольное» распоряжение деньгами за проживание в общежитии студенческого стройотряда.
По данным агентства, в 2017 году директор отправилась за счет колледжа в турецкий Кемер с восемью подчиненными «в целях оптимизации работы для проведения тренинга». Затем Валеева — также за счет колледжа — отправилась в Абу-Даби, где проходил чемпионат мира по профессиональному мастерству «WorldSkills». В первом случае директор не поставила в известность региональное министерство образования, во втором директор задержалась в Эмиратах еще на два дня после конца соревнований.
В итоге Валеева вернула 30 тысяч рублей за турецкий вояж, под вопросом остаются более 20 тысяч за «лишние» дни в Абу-Даби. Кроме того, выявлено нецелевое использование средств, полученных в 2018 году за проживание в общежитии техникума студентов стройотряда «Мирный атом» и рабочих.
По данным «URA.RU», в основу уголовного дела легли материалы Контрольно-счетной палаты региона (КСП). Председатель КСП Алексей Лошкин подтвердил, что палата проверяла колледж. «Материалы проверки всегда передаются в правоохранительные органы», — подчеркнул он. В следственном отделе СК по Озерску не смогли оперативно дать комментарий по делу. В колледже «URA.RU» сообщили, что директор находится в отпуске. По информации агентства, она уже заключила договор с адвокатом.