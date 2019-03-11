Новые кадры издевательств над заключенными в скандально известной ярославской колонии опубликовала «Новая газета». Записи изданию передали юристы фонда «Общественный вердикт».
На первом видео полуголый молодой человек стоит на коленях спиной к камере, его окружает толпа охранников колонии. Как поясняет надпись, это Павел У., которого пытали тюремщики в феврале 2017 года. Запись прерывается, затем заключенного с синяками на лице заставляют выкурить сигарету после «опущенного», чтобы его перестали уважать другие заключенные. «Кури!» — приказывают ему. «Под крышей работать будешь?» — спрашивает Павла один из надзирателей.
Второе видео, датированное октябрем 2016 года, показывает помощника начальника ярославской ИК-1 Владимира Костюка, избивающего заключенного Павла Соколова, ранее перенесшего операцию на мозге. На кадрах видно, как сотрудник колонии, застав зэка курящим в неположенном месте, ведет его к начальнику. Надзиратель несколько раз приказывает нарушителю режима снять куртку, заламывает руки, говорит: «Щас же хуже будет». Молодой человек корчится на полу и кричит: «Да что вы творите-то, как звери!»
В региональном управлении ФСИН (Федеральной службы управления наказаний) заявили РИА «Новости», что они видели эти кадры ранее и сами передали следователям.
Скандал, связанный с ИК-1 в Ярославле, разразился летом прошлого года, после публикации в интернете кадров издевательств сотрудников колонии над заключенным Евгением Макаровым. В региональном управлении СКР завели на надзирателей-садистов уголовные дела.