Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько впервые четко обозначил свою позицию по поводу главного государственного СМИ региона — «Областной газеты». Он рассказал об этом в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о конфликте главреда «ОГ» Дмитрия Полянина с руководителем Департамента информационной политики Юлией Прытковой.
«На данный момент принятого кадрового решения [в отношении главного редактора Облгазеты] у нас нет, — заявил Бидонько. — Есть госзаказ и есть госфинансирование, сделали продукт — заплатили. Плюс редакционная политика с точки зрения специфики „Облгазеты“ — газеты власти. Когда возникают оргвопросы и финансовые — мы их легко решим. Хуже, когда конфликт перерастает в межличностные отношения — и тогда приходится принимать кадровые решения».
По словам вице-губернатора, он надеется, что «коллеги найдут общий язык на этапе переговоров». Ранее «URA.RU» сообщало, что главреду «Областной газеты» Дмитрию Полянину грозит увольнение: претензий в его адрес слишком много — это и административные правонарушения, и выговор от департамента информполитики, основанный на материалах проверки прокуратуры, которая выявила, что Полянин начислил к своей зарплате около восьми миллионов рублей в качестве процентов с продаж.