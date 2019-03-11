10 марта 2019

Свердловский вице-губернатор рассказал, что будет с «Областной газетой». Судьба главреда Дмитрия Полянина — под вопросом

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 14:19
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Конференция ЕР в ДКЖ. Екатеринбург, полянин дмитрий
По словам Бидонько, отношения «ОГ» с властью будут по принципу «сделали — заплатили»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько впервые четко обозначил свою позицию по поводу главного государственного СМИ региона — «Областной газеты». Он рассказал об этом в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о конфликте главреда «ОГ» Дмитрия Полянина с руководителем Департамента информационной политики Юлией Прытковой.

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«На данный момент принятого кадрового решения [в отношении главного редактора Облгазеты] у нас нет, — заявил Бидонько. — Есть госзаказ и есть госфинансирование, сделали продукт — заплатили. Плюс редакционная политика с точки зрения специфики „Облгазеты“ — газеты власти. Когда возникают оргвопросы и финансовые — мы их легко решим. Хуже, когда конфликт перерастает в межличностные отношения — и тогда приходится принимать кадровые решения».

По словам вице-губернатора, он надеется, что «коллеги найдут общий язык на этапе переговоров». Ранее «URA.RU» сообщало, что главреду «Областной газеты» Дмитрию Полянину грозит увольнение: претензий в его адрес слишком много — это и административные правонарушения, и выговор от департамента информполитики, основанный на материалах проверки прокуратуры, которая выявила, что Полянин начислил к своей зарплате около восьми миллионов рублей в качестве процентов с продаж.

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