Инцидент произошел в пробке в районе перекрестка Ленина и Карла Либкнехта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге, в районе перекрестка Ленина и Карла Либкнехта, 5 марта девятнадцатилетний студент устроил стрельбу из пневматического пистолета в автомобильной пробке. Молодой человек утверждает, что это была неудачная шутка, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

Студент открыл дверь своего автомобиля и дважды выстрелил в машину, стоящую неподалеку, разбив ее заднее боковое стекло. Кроме того, по словам водителя поврежденного автомобиля, во время стрельбы пострадал еще один мужчина. «Сам молодой человек пояснил, что не хотел причинить кому-либо вред и весь инцидент был неудачной шуткой», — говорится в сообщении полиции.

Благодаря видеозаписи, которую снял видеорегистратор одного из автомобилей, полиция быстро установила данные машины преступника и личность владельца. Стрелком оказался 19-летний гражданин сопредельного государства, который временно проживает в Екатеринбурге и обучается в одном из вузов.

По словам стрелявшего, в соседней машине он заметил своего знакомого. Подозреваемый поприветствовал приятеля и проехал вперед. Когда молодой человек остановился на светофоре, его знакомый якобы вышел из машины с битой. Задержанный подумал, что друг решил над ним подшутить и достал в ответ пневматический пистолет. «Шутник» уверяет, что номера телефона приятеля у него нет, так как они знакомы недавно. Да и о том, что пистолет заряжен, молодой человек якобы не знал.

Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия (часть 1 статьи 213 УК Российской Федерации). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.