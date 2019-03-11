После взрыва дома в Магнитогорске снесут часть имущества олигархов

Часть магазина «Зори Урала», расположенного в доме 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, разрушенного взрывом газа, будет снесена. Об этом «URA.RU» стало известно из собственных источников. Сам магазин принадлежит представителям крупного бизнеса, с собственниками уже достигнута договоренность об этом.
После демонтажа оставшихся конструкций рухнувшего седьмого подъезда, над аркой, и соседнего восьмого, осталась часть магазина, расположенного на первом этаже. «Сначала решили, что магазин оставят целиком. После экспертизы принято решение, что ту часть, под восьмым подъездом, все же надо снести», утверждает источник. О том, как именно договорились с собственниками, не сообщается. Официальные структуры эту информацию не комментируют.
Магазин «Зори Урала» — один из крупнейших в Магнитогорске. Собственниками ООО «Зори Урала» являются жена председателя городского собрания Александра Морозова Марина Морозова, супруга председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова Татьяна Рашникова, бизнесмен Алексей Кузьмин, а также гендиректор треста «Магнитострой» и строительной компании «Гринфлайт» Олег Лакницкий, его брат Сергей Лакницкий и сестра Антонина Лакницкая.
Взрыв в доме №164 на проспекте Карла Маркса прогремел 31 декабря. Под завалами рухнувшего седьмого подъезда погибли 39 человек. Основной версией остается взрыв бытового газа. Сначала было принято решение расселить весь дом. Потом власти уточнили: если здание признают безопасным, те, кто не захочет переезжать, смогут остаться в своих квартирах. Тем, кто боится оставаться в доме, купят новое жилье. Заседание комиссии, на котором будет решена судьба дома, состоится 1 апреля.
Уже известно, что с первого по четвертый, а также 11 и 12 подъезды безопасны для проживания. Временно отселены жители пятого, шестого, девятого и десятого подъездов. Их квартиры проверяют на безопасность.