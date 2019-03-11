В России предложили запретить эксплуатацию машин без подушек безопасности

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 15:16
Размер текста
-
17
+
ДТП. Аварии. Челябинск., подушка безопасности, дтп, авария
Подушки безопасности спасают от гибели и тяжелых травм миллионы людейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение автомобилистов России предложило запретить в стране эксплуатацию автомобилей без подушек безопасности. Об этом «URA.RU» заявил председатель организации Виктор Похмелкин.

«Эксплуатировать в современных условиях автомобили, не оснащенные подушками безопасности — это нонсенс. В большинстве цивилизованных стран действуют жесткие запреты — такие машины не должны выпускаться и использоваться. Ведь речь идет о человеческих жизнях», — пояснил Похмелкин. Он пояснил, что запрещать эксплуатацию таких автомобилей следует повсеместно, а не выборочно. «Понимаю, что многие автовладельцы будут против этого предложения, однако этот случай, когда речь идет о безопасности. На этом нельзя экономить», — заключил собеседник агентства.

Ранее ГИБДД России предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас и крепление сидений. Как заявил начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин, ведомство уже внесло инициативу в Росстандарт и она была одобрена. Предложение автоинспекции уже включено в новый госстандарт для автобусов, который вступит в силу в следующем году.

Отметим, что требования к активной и пассивной безопасности установлены техническим регламентом безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза и правилами ЕЭК ООН. Автобусы должны быть оборудованы двухточечными ремнями безопасности, а также новейшими системами — ESP, ABS. Автобусы большой и средней вместимости также испытываются на опрокидывание.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...