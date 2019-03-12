Астахову грозит штраф, стократный сумме взятки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Со второй попытки в Синарском суде Каменска-Уральского стартовал процесс по делу 67-летнего экс-мэра Каменска-Уральского, главы Южного управленческого округа Михаила Астахова. Суд должен был начаться 4 марта, но по просьбе стороны защиты подсудимого он в тот день не состоялся и был перенесен.

Во время заседания судья зачитал обвинительное заключение. Согласно ему в деле фигурирует компания ООО «Союзстроймонтаж» (генеральный директор Ранис Гайнанов), сообщил корреспондент «URA.RU» из зала суда.

В конце 2015 года Гайнанов получил два муниципальных контракта на строительство детского сада на улице Мусоргского, 7 и строительство двух трехэтажных домов на ул. Лермонтова и Плеханова по программе переселения из ветхого и аварийного. Согласно заключению, стороны договорились на откат в три процента — деньги снимал не только сам Астахов, но и его родственники. В общей сложности Астахов успел получить 5 951 тыс. рублей (из 6 469 318 руб). Полпред губернатора вину не признает и считает, что Гайнанова заставили написать заявление.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как ранее писало «URA.RU», предварительное заседание по делу состоялось 18 февраля. Астахова задержали в мае 2018 года. «Он обвиняется по статье «получение должностным лицом взятки в особо крупном размере в виде денег и иного имущества за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Астахову было предъявлено обвинение в получении взятки еще в 2014 году. В то время он работал мэром Каменска-Уральского. По версии следствия, Астахов получил «откат» от директора подрядной организации за контракты на строительство двух детсадов и двух многоквартирных домов по программе переселения из аварийного жилья. Откат составил 3% — 5,9 млн рублей. Часть денег Астахов получил наличными, часть — машиной Toyota Venzа.

Астахова задержали в аэропорту

В то время как чиновник попал под суд, его снова включили в список членов Свердловского областного оргкомитета комитета «по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории». «Астахов входит в оргкомитет с 2012 года, и на данный момент формальные основания для его исключения из оргкомитета отсутствуют», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.