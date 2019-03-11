Свердловские политики изучают возможность внесения в Избирательный кодекс поправок, изменяющих порядок формирования областного парламента. Сегодня 50% мест в нем занимают победители выборов в одномандатных округах, вторая половина мандатов достается представителям партсписков. Предстоящая реформа изменит эту пропорцию в пользу одномандатников. В случае ее одобрения в следующем составе областного парламента будут работать 75% одномандтников и только 25% партсписочников.
Эти изменения будут невыгодны оппозиционным партиям, которые традиционно проводили большинство своих кандидатов в заксобрание по партспискам. «Мы знаем, что разговоры о корректировке Избирательного кодекса действительно идут. К сожалению, партия власти каждые выборы меняет правила игры, делая их удобнее для себя», — заявил «URA.RU» свердловский депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин. По его словам, если рейтинг «Единой России» растет, единороссы делают ставку на партсписки. При плохой социологии прибегают к противоположным шагам для сохранения своего большинства.
«Не удивительно, если они уменьшат долю мест в заксобрании по партийным спискам, как это недавно сделали в Хабаровском крае. Мы, конечно, будет выступать против. Мы считаем, что в региональных парламентах должны быть в равной степени представлены депутаты по одномандатным округам и по партийным спискам», — уверен Ионин.
Аналогичные опасения высказали в разговоре с корреспондентом «URA.RU» представители регионального отделения КПРФ. Между тем представители губернаторской команды подготовку к пересмотру Избирательного кодекса категорически отрицают.