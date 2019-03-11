В Югре ЛДПР и КПРФ спорят о том, являются ли жители Нижневартовска «трусами»

Первый секретарь горкома КПРФ Нижневартовска Дмитрий Хрипунов назвал жителей города «трусами», за что получил едкие комментарии в свой адрес от югорских либерал-демократов. Поводом для выяснения отношений стала переписка коммуниста в паблике «ЧП в Нижневартовске».
Речь шла о проведении протестной акции в виде флешмоба, который предложил провести в Нижневартовске автор поста Михаил Журавлев (при этом, что именно должны делать югорчане, он не пояснил). На что первый секретарь горкома КПРФ, который в социальных сетях публикует сообщения под псевдонимом Дмитрий Димин, ответил: «Признают ваш флешмоб несанкционированной акцией, накажут, и без того трусливый народ начнет еще больше бояться».
Нижневартовского коммуниста в своем аккаунте резко осудил активист из ЛДПР Александр Лобов. «Ни в коем случае таких высказываний политик себе позволять не должен. После этого он становится кем угодно, но только не политиком. Уважать надо людей, свой народ», — высказал свое мнение корреспонденту «URA.RU» либерал-демократ. Получить комментарий коммуниста Дмитрия Хрипунова на момент публикации материала не удалось. Его телефон недоступен для звонков агентства.
Политолог Андрей Шуклин все происходящее считает конкуренцией за голоса протестного электората. «Оппозиционные партии очень ревностно относятся к тем, кто пытается консолидировать вокруг себя недовольных граждан. Между ними идет борьба за такой электорат. Каждая из партий пытается выглядеть более убедительной, более принципиальной. Насколько это получается, зависит от принятой стратегии». Как ранее сообщало «URA.RU», после прошлогодних сентябрьских выборов отношения оппозиционных партий в Югре начали ухудшаться из-за обострившейся конкуренции.