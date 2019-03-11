Обнародована экспертиза пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске

Закончена инженерно-строительная экспертиза технического состояния дома №164 по проспекту Карла Маркса, пострадавшего от взрыва газа 31 декабря прошлого года. Эксперты АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» установили, что конструкции здания находятся в работоспособном состоянии и оно пригодно для проживания, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.
«Следующим шагом станет передача документов на госэкспертизу. Выдача заключения по ее результатам запланирована на 25 марта. Окончательное решение будет озвучено до 1 апреля на заседании межведомственной комиссии», — отметили в мэрии.
Если госэкспертиза утвердит заключение, то обе уцелевшие части дома ждет капремонт, а двор будет благоустроен. Продолжается подготовка проектно-сметной документации.
Взрыв в доме №164 на проспекте Карла Маркса прогремел утром 31 декабря. Под завалами погибли 39 человек. Основной версией остается взрыв бытового газа. Сразу рухнул седьмой из 12 подъездов, сильно пострадал и был демонтирован восьмой.
По решению президента Владимира Путина жителям, которые хотят переехать, будет предоставлено новое жилье. Те, кто не хочет переезжать, смогут остаться в своих квартирах. На время экспертизы были отселены жители пятого, шестого, девятого и десятого подъездов.