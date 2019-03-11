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Обнародована экспертиза пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 18:18
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Магнитогорск. Дом со взрывом. Расследование. Челябинская область, демонтаж, проспект карла маркса 164, место обрушения, экскаватор, грейфер
Уцелевшие конструкции пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске признаны пригодными для проживанияФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

Закончена инженерно-строительная экспертиза технического состояния дома №164 по проспекту Карла Маркса, пострадавшего от взрыва газа 31 декабря прошлого года. Эксперты АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» установили, что конструкции здания находятся в работоспособном состоянии и оно пригодно для проживания, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

«Следующим шагом станет передача документов на госэкспертизу. Выдача заключения по ее результатам запланирована на 25 марта. Окончательное решение будет озвучено до 1 апреля на заседании межведомственной комиссии», — отметили в мэрии.

Если госэкспертиза утвердит заключение, то обе уцелевшие части дома ждет капремонт, а двор будет благоустроен. Продолжается подготовка проектно-сметной документации.

Взрыв в доме №164 на проспекте Карла Маркса прогремел утром 31 декабря. Под завалами погибли 39 человек. Основной версией остается взрыв бытового газа. Сразу рухнул седьмой из 12 подъездов, сильно пострадал и был демонтирован восьмой.

По решению президента Владимира Путина жителям, которые хотят переехать, будет предоставлено новое жилье. Те, кто не хочет переезжать, смогут остаться в своих квартирах. На время экспертизы были отселены жители пятого, шестого, девятого и десятого подъездов.

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