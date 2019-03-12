Тюменскую церковь, погрязшую в скандалах, отреставрируют впервые за 100 лет

В Спасской церкви в Тюмени впервые за 100 лет планируют провести реставрационные работы. Это один из старейших каменных храмов, построенный в XVIII веке, но ремонт там проводился лишь в царское время.
«Здание вошло в госпрограмму Тюменской области „Сохранение и использование объектов культурного наследия“. Ремонтно-реставрационные работы будут проведены до 2025 года», — сообщили «URA.RU» в департаменте имущественных отношений региона. Там заметили, что работы могут быть закончены и ранее.
За годы существования Спасской церкви здесь размещались общежитие института и педагогического техникума, библиотека-читальня, областной архив и фонды краеведческого музея им. И.Я. Словцова. Последний выехал лишь весной 2018 года. Все это время Тюменско-Тобольская епархия добивалась передачи церкви. Она выступала за освобождение церкви из-под фондов музея и передачи из ведомства департамента имущества в свое. Скандалы вокруг Спасской церкви происходили по причине переезда музея из зданий и неправильного хранения экспонатов.
Председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии священник Григорий Мансуров считает, что приход, который существует при церкви много лет, но ни разу не проводил службы внутри здания, мог бы начать богослужения до проведения реконструкции в случае, если это будет безопасно для людей. «Было бы правильно начать совместно использовать здание, предоставим приходу возможность проводить там богослужения. Реставрация требует большого финансирования, на которое ни епархия, ни благотворители не способны, поэтому проводить работы может лишь Тюменская область», — сказал Мансуров.
Ранее «URA.RU» писало, что в разные годы власти пробовали по-своему обустроить землю при храме, например, построив рядом отель «Мариотт». Но до реальных работ так и не дошло.