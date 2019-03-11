Мэр Екатеринбурга заключил контракты на проектирование второй ветки метро

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 20:45
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Учебный центр Екатеринбургского метрополитена и депо. Екатеринбург, поезд, депо, общественный транспорт, екатеринбургский метрополитен, вагон метро
Это очень затратно, но Высокинский надеется на помощь федерального центраФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел совещание о строительстве второй ветки метро, которая соединит микрорайоны ВИЗ и ЖБИ. Об этом сообщил портал «екатеринбург.рф». По заявлению мэра, цель — построить новую линию к 300-летию города, но для этого часть проектных работ должна быть выполнена уже в ближайшее время.

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«Задача сегодня — сделать срез в рамках готовности по направлениям, активизировать работу по проектированию, сделать анализ имеющихся земельных участков, выбрать технологию производства работ и определить, какие станции и участки тоннелей нужно строить открытым, а какие — подземным способом, — заявил Александр Высокинский. — Затем будем принимать решения по этапам, чтобы все завершить к 2023 году».

По словам мэра, строительство метрополитена очень затратно, но он надеется на помощь федерального центра. Высокинский поручил подготовить планы работ на этот и следующий годы, в том числе поручения прозвучали и в адрес подрядчиков. Так, в ходе совещания стало известно о том, что соответствующие контракты заключены с Уральским проектно-изыскательским институтом транспортного строительства (Уралгипротранс), который в свое время проектировал первую ветку метро в Екатеринбурге.

Ранее в интервью «URA.RU» мэр Александр Высокинский заявлял, что строительство метро — одна из важнейших стратегических задач развития Екатеринбурга.

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