Порошенко указал на врагов Украины, мешающих ей вступить в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко перечислил преграды на пути страны в альянс НАТО и в Евросоюз. Неоднозначные высказывания украинский лидер сделал во время визита в Житомирскую область.
По мнению Порошенко, одним из главных «врагов» Украины на пути к евроинтеграции является президент России Владимир Путин. «Путин создает преграды на нашем пути к ЕС и НАТО», — приводит RNS слова Порошенко.
Также президент Украины назвал «врагом» бедность самих украинцев. «Это бедность. Мы знаем, что много людей у нас живут очень бедно», — признал Порошенко. Он добавил, что подобное положение вещей «унизительно для страны, у которой есть такие возможности».
Порошенко также пообещал соотечественникам проиндексировать пенсии. Он заявил, что вскоре «каждый украинец ежемесячно будет замечать, что жизнь меняется», а «бедность отступает». Украинский президент объяснил, что раньше не мог давать подобных обещаний из-за «удара» России. «Слишком сильный удар по нам нанесла российская агрессия», — пожаловался украинский лидер.
Интересно, что перед выборами президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года, рейтинг нынешнего главы государства продолжает падать. Так, по уровню народной поддержки Порошенко остался позади комика Владимира Зеленского и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.