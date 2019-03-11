Комик Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

Комик Владимир Зеленский снова выбился в лидеры президентской гонки на Украине. Действующий глава государства Петр Порошенко получил самый высокий уровень недоверия. Об этом сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
Результаты исследования показали, что большинство украинцев решили отдать голос шоумену Зеленскому. Его поддерживают 24,7% украинцев. Кроме того, согласно данным «Рейтинга», Зеленский обладает самым высоким уровнем доверия избирателей. На него надеются 43% украинцев.
На втором месте президентской гонки расположилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Свой голос ей готовы отдать 18,3% украинцев. По уровню доверия граждан Тимошенко также находится на втором месте. Ей доверяют 28% избирателей.
Нынешний президент Украины Петр Порошенко занял только третью позицию рейтинга. Согласно данным опроса, за него хотят проголосовать только 16,8% граждан. По уровню доверия граждан Порошенко отстает еще сильнее — ему доверяют только 24% избирателей, что отбрасывает действующего президента на четвертую строчку в данной позиции.
Авторы исследования отметили, что украинцы не верят в победу Зеленского. В то, что шоумен действительно станет президентом, верят только 18% избирателей, тогда как 22% опрошенных уверены, что страну опять возглавит Порошенко.
Ранее против Зеленского на Украине возбудили уголовное дело. Комика подозревают в отмывании денег. Сам шоумен отметил, что скоро может появиться еще одно — о том что Зеленский на своем авто якобы сбил двух человек.