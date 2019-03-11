США ввели санкции против российского банка из-за Венесуэлы

Российский «Еврофинанс Моснарбанк» попал под американские санкции из-за ситуации в Венесуэле. Об этом сообщила в понедельник, 11 марта, пресс-служба минфина США.
Банк, о котором идет речь, в сообщении фигурирует как организация для финансирования совместных российско-венесуэльских проектов. «Это решение демонстрирует, что США будут принимать меры против иностранных финансовых институтов, которые поддерживают нелегитимный режим Мадуро», — передает телеканал 360 слова главы американского минфина.
Ранее о возможности введения санкций против стран, сотрудничающих с законным правительством Венесуэлы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, напоминает RT. Несмотря на попытку государственного переворота, самопровозглашенному «временному президенту» Хуану Гуаидо так и не удалось взять государство под свой контроль.
Отчаявшийся получить поддержку на родине, Гуаидо наведался в несколько стран и встретился с их лидерами в качестве «главы» южноамериканской республики, напоминает «Утро.ру». Самопровозглашенного президента поддерживают США — эксперты уверены, что попытка госпереворота была спланирована в Вашингтоне.