11 марта 2019

Порошенко обозвал радикалов «негодяями» и сбежал. ФОТО

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 05:59
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Петр Порошенко, порошенко петр
Радикалы в очередной раз едва не сорвали выступление Петра ПорошенкоФото: Официальный сайт Президента Украины

На предвыборную акцию президента Украины Петра Порошенко пришли радикалы из партии «Национальный корпус», которые попытались сорвать мероприятие. Украинский лидер назвал активистов «негодяями», а с самой акции ему пришлось убегать.

Предвыборное мероприятие состоялось в Житомире, пишет RT. Националисты пришли на него с плакатами и выкрикивали различные лозунги вроде: «Позор», «Мародеров в тюрьму», «Пошел вон!» В ответ на такое поведение Порошенко назвал митингующих «негодяями».

Позже в социальных сетях появилась фотография, на которой украинский лидер спешно покидает место проведения предвыборной акции, сообщает РИА «Новости».

Аналогичный случай, как напоминает «Царьград», произошел 9 марта в Черкассах. Тогда радикалы из «Национального корпуса» сорвали выступление Петра Порошенко: они пытались прорваться на сцену и устроили драку с полицией, из-за чего президент страны сбежал с мероприятия.

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