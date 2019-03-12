На предвыборную акцию президента Украины Петра Порошенко пришли радикалы из партии «Национальный корпус», которые попытались сорвать мероприятие. Украинский лидер назвал активистов «негодяями», а с самой акции ему пришлось убегать.
Предвыборное мероприятие состоялось в Житомире, пишет RT. Националисты пришли на него с плакатами и выкрикивали различные лозунги вроде: «Позор», «Мародеров в тюрьму», «Пошел вон!» В ответ на такое поведение Порошенко назвал митингующих «негодяями».
Позже в социальных сетях появилась фотография, на которой украинский лидер спешно покидает место проведения предвыборной акции, сообщает РИА «Новости».
Аналогичный случай, как напоминает «Царьград», произошел 9 марта в Черкассах. Тогда радикалы из «Национального корпуса» сорвали выступление Петра Порошенко: они пытались прорваться на сцену и устроили драку с полицией, из-за чего президент страны сбежал с мероприятия.