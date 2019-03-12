Депутат предложил строить дома с кладбищами для животных

Депутат предложил разрешить хоронить животных возле жилых домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат ленинградского Заксобрания Владимир Петров предложил начать предусматривать при строительстве новых домов места для выгула домашних животных и их захоронения. Парламентарий направил эту инициативу министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

Необходимость рассмотрения и реализации идеи Петров объяснил дефицитом площадок для выгула животных, а также отсутствие мест для их похорон, пишет РИА «Новости». При этом депутат подчеркнул, что в России постоянно происходят конфликты между жильцами на почте выгула животных на придомовой территории. Более того, хозяева нередко хоронят питомцев в клумбах или на газонах рядом с домом, что является «потенциальным источником заболеваний и эпидемий».

При этом в своем обращении парламентарий указывает, что подобные «кладбища» возникают не из-за несознательности жильцов дома, а из-за отсутствия мест для погребения животных.