Белоусов предложил Путину провести ядерные испытания
05 ноября 2025 в 18:57
Фото: © URA.RU
Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний. Об этом он сообщил на очном заседании Совета безопасности.
Комментарии (1)
- Армавирец.05 ноября 2025 19:10Белоусов имеет ли военное образование?
