В жилом доме в Москве обрушились железобетонные плиты

В четырехэтажном жилом доме в Бабушкинском районе Москвы обрушились межэтажные перекрытия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

«В доме 10 на Верхоянской улице в административной не жилой части, находящейся в частной собственности, проводились ремонтные работы повлекшее повреждение участка перекрытий», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале МЧС Москвы.

По словам спасателей, на месте ЧП людей не было. Информация о пострадавших отсутствует. К месту инцидента прибыли городские экстренные службы, которые работают на месте происшествия.

