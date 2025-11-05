В жилом доме в Москве обрушились железобетонные плиты
В доме, в котором обрушились плиты, проводился ремонт (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В четырехэтажном жилом доме в Бабушкинском районе Москвы обрушились межэтажные перекрытия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
«В доме 10 на Верхоянской улице в административной не жилой части, находящейся в частной собственности, проводились ремонтные работы повлекшее повреждение участка перекрытий», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале МЧС Москвы.
По словам спасателей, на месте ЧП людей не было. Информация о пострадавших отсутствует. К месту инцидента прибыли городские экстренные службы, которые работают на месте происшествия.
Ранее в Тимирязевском районе Москвы при обрушении перекрытия пострадал рабочий. Инцидент произошел в здании реабилитационного центра на улице Вучетича, дом 21, корпус 6. По предварительным данным, на улице проводили демонтаж асфальтового покрытия. От вибрации обрушилось перекрытие на первом этаже. Мужчина упал в полуподвальное помещение, его придавило плитой. Спасатели достали пострадавшего из-под завала и передали медикам, сообщил 360.ru.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.