Трамп об Украине: восемь конфликтов прекратили, остановим еще один

Дональд Трамп выразил уверенность в завершении украинского конфликта
05 ноября 2025 в 18:59
Трамп заявил, что завершит украинский конфликт по примеру прошедших восьми

Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore

Украинский военный конфликт будет прекращен, заявил президент США Дональд Трамп. Уверенность в завершении он выразил в ходе встречи с американскими сенаторами от Республиканской партии. 

«Мы проделали огромную работу по прекращению войн. Мы остановили восемь войн, и у нас осталась одна, как вы, вероятно, знаете, и она тоже будет остановлена, но мы проделали огромную работу», — сказал американский президент во время встречи в Белом Доме. Его слова передает ТАСС.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что конфликт на Украине он может урегулировать за несколько месяцев. Об этом президент США сообщил в интервью телеканалу CBS.

    05 ноября 2025 19:24
    Иногда приятно увлеченно смотря просто фильм открывать гениальные вещи ошибок царей
    05 ноября 2025 19:22
    Единственная причина всех конфликтов это частные военные организации на территории стран. Мудрые Китайские дорамы, где мудрость из опытов веков раскрывается актерами сегодня, кто не очень силен в истрии
