Трамп об Украине: восемь конфликтов прекратили, остановим еще один
Трамп заявил, что завершит украинский конфликт по примеру прошедших восьми
Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore
Украинский военный конфликт будет прекращен, заявил президент США Дональд Трамп. Уверенность в завершении он выразил в ходе встречи с американскими сенаторами от Республиканской партии.
«Мы проделали огромную работу по прекращению войн. Мы остановили восемь войн, и у нас осталась одна, как вы, вероятно, знаете, и она тоже будет остановлена, но мы проделали огромную работу», — сказал американский президент во время встречи в Белом Доме. Его слова передает ТАСС.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что конфликт на Украине он может урегулировать за несколько месяцев. Об этом президент США сообщил в интервью телеканалу CBS.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- **05 ноября 2025 19:24Иногда приятно увлеченно смотря просто фильм открывать гениальные вещи ошибок царей
- **05 ноября 2025 19:22Единственная причина всех конфликтов это частные военные организации на территории стран. Мудрые Китайские дорамы, где мудрость из опытов веков раскрывается актерами сегодня, кто не очень силен в истрии