Трамп об Украине: восемь конфликтов прекратили, остановим еще один

Украинский военный конфликт будет прекращен, заявил президент США Дональд Трамп. Уверенность в завершении он выразил в ходе встречи с американскими сенаторами от Республиканской партии.

«Мы проделали огромную работу по прекращению войн. Мы остановили восемь войн, и у нас осталась одна, как вы, вероятно, знаете, и она тоже будет остановлена, но мы проделали огромную работу», — сказал американский президент во время встречи в Белом Доме. Его слова передает ТАСС.